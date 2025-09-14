Alrededor de 60 complejos deportivos llevan más de dos años sin recibir mantenimiento en el distrito de Cerro Colorado. Pese a ser la jurisdicción con la mayor infraestructura de este tipo en Arequipa, con 170 complejos y 20 campos de fútbol, muchos de estos espacios no están en condiciones óptimas y los vecinos esperan las mejoras.

El subgerente del área de Infraestructura Deportiva del municipio cerreño, Darío Cari, explicó que este año hicieron el mantenimiento de al menos el 80 % de estos espacios deportivos, pero reconoció que aún faltan el resto, que luce con graderías deterioradas, pintados gastados o la falta de mallas raschel.

“Este año hemos trabajado y dado el mantenimiento en complejos ubicados en Ciudad Municipal, Villa Cerrillos, Las Flores, Los Compadres que fueron priorizadas con trabajos de pintado, soldaduras y reparación de juegos infantiles. En el resto aún hay demoras para ejecutar las fichas de mantenimiento”, refirió.

Asimismo, detalló que existe demora en realizar el trabajo de mejora, sobre todo al momento de hacer el trámite documentario, ya que la mayoría queda entrampado por observaciones que retrasan la ejecución. “Esos 60 tienen esos problemas, observaron la ficha técnica desde el año pasado”, señaló.

El funcionario también aclaró que no todos los casos pueden resolverse con un mantenimiento. Algunos espacios, como la losa de Víctor Andrés Belaúnde, requieren un proyecto de obra integral, pues están prácticamente desde cero.