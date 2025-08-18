En la asociación Las Lomas, en Cerro Colorado, la olla común Cristo Rey atraviesa uno de sus momentos más difíciles, luego que delincuentes ingresaron al local y se llevaron 17 sacos de arroz, tres de lenteja, seis cajas de aceite y dos balones de gas el 6 de agosto. Ante ello, las socias organizaron una pollada para el domingo 17, pero les sobró 87 de las 500 preparadas.

Desde muy temprano, las madres ofrecieron el plato en la autopista Arequipa-La Joya. Choferes y otros ciudadanos de a pie que se enteraron de la situación llegaron al lugar para colaborar con la olla común que atiende de lunes a sábados a 98 personas vulnerables todos los días.

Ruth Alanoca, presidenta de la olla común, agradeció la colaboración, pero también indicó que esperaban vender todo para recuperarse tras el robo. “Estamos tristes. Nos hemos esforzado en hacer una pollada para recuperar algo, pero nos han quedado 87 polladas sin vender. No es fácil, no vinieron a recoger y ahora no sabemos qué hacer”, indicó.

Estas polladas solo están aderezadas y la presidenta sostuvo que lo tendrán refrigerada por si llegan otras personas para comprarlas. En caso no suceda lo repartirán entre los socios y comensales de la olla común. Asimismo, Alanoca, sostuvo que con lo recaudado comprarán los principales insumos como arroz, gas y aceite.

INICIOS

La olla común nació el 16 de mayo del 2020, en plena pandemia, cuando la necesidad golpeó más fuerte. Desde entonces, madres y padres solteros, así como personas en situación vulnerable se apoyan para tener alimento. Es la primera vez que les sucede un robo y ahora ya reforzaron las puertas.

“No solo nos robaron los insumos, también los balones de gas. Ahora debemos dos balones que fueron prestados. El gasero nos ha vuelto a prestar, pero también nos dice que debemos cumplir con pagar pronto. Si nos desean apoyar con eso o cualquier otro alimento, estaremos muy agradecidas”, sostuvo Ruth.