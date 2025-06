Con el firme compromiso de combatir la anemia, la desnutrición y atender directamente a la población más vulnerable, la comuna de Amarilis, dio inicio a la distribución de más de 30 toneladas de víveres a las ollas comunes del distrito.

En una primera entrega realizada, distribuyeron más de 3.6 toneladas a las ollas comunes “Corazón Misericordioso” (sector 3-4) y “Las Flores” (sector 1 de San Luis), marcando así el inicio de una jornada de apoyo alimentario que alcanzará a 22 ollas comunes en total, ubicadas en diversas zonas de Amarilis.

La entrega incluyó productos de primera necesidad como arroz, menestras, aceite, conservas, fideos, entre otros insumos que garantizarán la continuidad de estas iniciativas comunitarias que alimentan a cientos de familias cada día.

Durante la actividad, Faustina Chávez, presidenta de la olla común “Corazón Misericordioso”, expresó su gratitud ante el apoyo recibido: “Nosotras no bajamos los brazos porque sabemos que muchas familias dependen de este plato de comida. Gracias señor alcalde por no olvidarse de quienes menos tienen. Esta ayuda no solo llena nuestras ollas, también nos devuelve la esperanza.”

MÁS ENTREGA

En los próximos días, la municipalidad continuará con la entrega de víveres a las 20 ollas comunes restantes, alcanzando un total de 30 toneladas distribuidas de manera equitativa y transparente, como parte de una política social orientada a garantizar el derecho básico a la alimentación.

Esta iniciativa reafirma la voluntad de la actual gestión de no dejar a ningún vecino atrás, trabajando con el pueblo y para el pueblo, desde el territorio y con resultados concretos.