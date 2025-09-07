Un lugar vacío y oscuro es el perfecto escenario para que personas inescrupulosas dejen basura clínica que es altamente peligrosa para los ciudadanos. Esto ocurrió en dos zonas del distrito de Cerro Colorado: los alrededores de las canteras y en el sector de Apipa, donde por días estuvo expuesto a estos residuos hospitalarios.

El último reporte fue a mediados de agosto, cuando ciudadanos llamaron a los serenos porque cerca a la Asociación Señor del Gran Poder y Virgen de Chapi, encontraron un cúmulo de desechos pertenecientes a centros de salud. Entre jeringas, medicinas u otros restos que son usados por los médicos.

Horas después de la denuncia, llegó personal de la Municipalidad de Cerro Colorado, pero la basura ya había sido quemada y no pudieron determinar a qué hospital pertenecería; sin embargo, hicieron el reporte ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

MEDIDAS

El subgerente de Gestión del Riesgo de Desastres de dicho municipio, Alejandro Guerrero, confirmó que se trataba de desechos clínicos. Según explicó, el fuego eliminó los patógenos, pero el problema no desaparece, ya que se trata de un acto ilegal y riesgoso para la salud pública. Además, sostuvo que en Apipa, el año pasado, ocurrió la misma situación. “El año pasado fue igual en Apipa sector 6, donde se hallaron estos residuos, pero con la investigación se determinó que pertenecía la basura a una clínica en Paucarpata. Se conoció que ellos habían contratado a una empresa venezolana que no tenía autorización para manejar estos desechos y lo que hicieron fue botarlo en Apipa”, refirió.

El servidor público indicó que la responsabilidad recae en el hospital, clínica o centro de salud que no fiscalice a la empresa que contrata para que se deshaga de sus residuos, ya que para esto se tiene que hacer todo un procedimiento que no genere un riesgo público. Agregó que también deben investigar a la empresa que contratan.

“Las clínicas son directamente responsables por contratar empresas que no están certificadas para que hagan ese tratamiento a sus residuos. Quien va y bota estos desechos, son terceros, pero la principal culpable es la clínica. Ellos tienen que certificar que esa empresa tenga las condiciones debidas, tenga los registros debidos para hacer el tratamiento para sus residuos hospitalarios”, exhortó.