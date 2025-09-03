Durante los últimos años, el hospital Honorio Delgado Espinoza utilizó el terreno erizado que está detrás de la torre hospitalaria como un gran almacén donde se acumularon más de 10 toneladas de desechos de mobiliario hospitalario, máquinas y equipos tecnológicos que se han desplazado a otro espacio para que se pueda instalar la contingencia del hospital Iren Sur. Miluska Rivas, administradora ejecutiva de la Gerencia Regional de Salud, detalló que una parte del material en desuso está conformado por elementos electrónicos y tiene un procedimiento especial para su retiro definitivo del hospital.

SITUACIÓN

La relación de los equipos debidamente inventariados se comunicará al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que hará su publicación en su plataforma. En ese espacio, empresas acreditadas pueden inscribirse gratuitamente para solicitar el retiro de equipos que deseen.

Paralelamente, la administración del hospital Honorio Delgado, debe decidir qué destino le dará a la chatarra metálica.

Miluska Rivas refirió que hay dos caminos, la donación o la venta. La primera opción, que es la más valorada, permitiría que institutos técnicos y politécnicos reciban parte de estos bienes para darles un segundo uso en la formación de sus estudiantes. De esta manera, los que ya no son útiles en un hospital podrían convertirse en herramientas de aprendizaje.

La segunda alternativa, se aplicaría con los desechos que resulten completamente inservible. Los restos de camas, camillas, sillas, motores, unidades antiguas y otros considerados como chatarra se venderán posiblemente mediante un proceso de martilleo o invitación. Esta decisión dependerá del área administrativa del hospital Honorio Delgado.

El retiro de los residuos metálicos y electrónicos forma parte de la liberación del terreno en el que se implementará el hospital temporal del IREN SUR a cargo de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para continuar con la atención de los pacientes oncológicos, mientras se construye el nuevo centro de atención especializado que demandará alrededor de tres años de trabajo. A mediados del presente mes, Anin debe tener el terreno a su disposición.