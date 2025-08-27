Cristina Llerena, coordinadora en la evaluación para el Serums 2025-II, informó que hoy miércoles 27 de agosto a medianoche se publicarán al 100 % los resultados en las 12 profesiones a nivel nacional.

Llerena señaló que se han presentado algunos inconvenientes en psicología, con el adelanto del 70 % de los resultados en el examen. Sin embargo, se encuentran dentro del cronograma establecido en el Ministerio de Salud. “Fue un adelanto lo que sacaron ayer (26 de agosto), falta el 30 %”, señaló.

En Arequipa se presentaron el domingo 24 de agosto 1499 postulantes a rendir el examen en los colegios Independencia Americana y Micaela Bastidas, de las cuales 376 corresponde a psicología.

Con códigos en los sobres se enviaron las evaluaciones Serums a Lima, donde serán procesadas. Señaló que todo lo ejecutado en la región fue llevado exitosamente, los resultados se conocerán el 27 de agosto y se ratificará el 1 de setiembre al superar los reclamos y observaciones.

“Arequipa es la tercera región con más postulantes. Aún se sabe el número de las vacantes. 12 profesiones han rendido el examen a nivel nacional. Estamos con el cronograma, los reclamos son por vía virtual”, apuntó.