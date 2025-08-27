Los padres de los estudiantes en el colegio José Gálvez, distrito de Miraflores, protestaron hoy en la mañana porque la construcción de nuevos ambientes se encuentra paralizada. La obra que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tiene 30 % de avance físico y debió terminar en abril.

“La obra ha paralizado por segunda vez, estamos protestando y no nos dan respuesta. Va 30 % de avance físico en año y medio. En abril tenía que terminar”, señaló Yenny Cusihuamán, madre de una escolar.

Son 560 estudiantes matriculado en la institución educativa, estudian en aulas de madera que los espone al calor y con los espacios reducidos se ha establecidos dos turnos.

“La inseguridad es latente. Al lado tenemos a serenzago y a dos cuadras a la comisaría (Alto Misti), en la mañana y en la tarde no vienen policías. Los necesitamos porque es zona roja. Borrachos hay por inmediaciones. Los chicos de secundaria salen a las 6:30 de la tarde y están expuestos a los peligros”, apuntó.

RESPUESTA

El equipo técnico del GRA informó que solicitará de manera inmediata un reporte oficial a la empresa supervisora sobre el estado actual del proyecto, ya que no existe comunicación formal que confirme una paralización.

Asimismo, se acordó que la Gerencia Regional de Infraestructura evaluará la información recibida y se acudirá con una notaría pública para constatar in situ la situación de la obra. En caso de comprobarse que la contratista paralizó los trabajos, se exigirá la reanudación inmediata de las labores.

El proyecto, que se ejecuta bajo la modalidad de Contrata, tiene actualmente un 30 % de avance físico y una inversión de S/ 17 millones 737 mil 298.97.