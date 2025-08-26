El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) tiene 1,211 proyectos calificados como activos, según la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI). Sin embargo, de estos, 440 no han iniciado su construcción, ya que únicamente tienen la viabilidad del proyecto con el perfil aprobado, pero carecen de expedientes técnicos.

Luis Calcina, jefe de la OPMI, quien ayer se salvó de la interpelación por parte de los consejeros al no alcanzar los 8 votos necesarios, informó que de estos 440 proyectos, 217 iniciativas no han registrado ningún gasto financiero en un año y, por lo tanto, corren el riesgo de ser desactivados, tal como ocurrió hace unos meses con 18 proyectos.

SIN INICIO

Sin embargo, la ejecución de obras sigue siendo preocupante. De los 1,211 proyectos totales, 163 tienen el expediente técnico aprobado, pero no han iniciado su ejecución física. De este número, entre 2010 y 2021, se identificaron 30 proyectos con devengados sin ejecución física. En 2022, fueron 13; en 2023, 30; en 2024, otros 30; y en 2025, 37. En suma, en esta gestión, del 2023 a la fecha, son 97 proyectos que no han comenzado.

En conclusión, se deduce que de los 1,211 proyectos del GRA, casi la mitad (603) no están en proceso de ejecución, ya sea porque solo cuentan con estudios de perfil o porque tienen el expediente aprobado, pero sin avances físicos y financieros.