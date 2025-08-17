Una de las promesas del gobernador Rohel Sánchez fue concretar la construcción del Centro de Acogida Residencial Especializado (CAR) en el distrito de Samuel Pastor, Camaná, para beneficiar a menores con habilidades especiales. Sin embargo, a la fecha el proceso de convocatoria para seleccionar la empresa que ejecutará la obra, fue declarado desierto hasta en cuatro ocasiones.

Esta semana, desde el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) publicaron la quinta convocatoria. Precisar que la construcción del nuevo CAR será bajo modalidad de Obras por Impuestos. Según el calendario, el otorgamiento de la buena pro debe darse el 18 de setiembre, y la firma del convenio de inversión el 21 de octubre.

RETRASOS

Esta obra es esperada desde dos gestiones atrás y con el actual gobernador en octubre del 2023 se realizó la primera convocatoria para seleccionar la empresa privada ganadora. Como resultados dieron la buena pro en diciembre de ese año al Consorcio Financista Camaná, pero este informó que no podría cumplir con los requisitos exigidos.

Después se declaró desierto el proceso y en agosto del 2024 abrieron la segunda convocatoria. Resultó ganador el Consorcio Financista ANC-Econysur, pero presentó montos de las cartas fianzas superiores a lo estipulado y se sumó una inhabilitación a la empresa por cuatro meses para que no participe de ningún proceso, lo que frustró nuevamente el proyecto.

En diciembre del año pasado abrieron la tercera convocatoria, pero ninguna empresa cumplió los requisitos y se declaró desierta. Recién en abril de este año se realizó el cuarto proceso de selección, con cuatro empresas interesadas; sin embargo, ninguna presentó propuestas en la etapa final.

Ahora con una nueva convocatoria la obra que es una inversión de más de 14 millones y que debería construirse en 240 días, tenga un nuevo retraso.