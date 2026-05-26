Vecinos y ciudadanos mostraron su rechazo a la instalación de un estrado en inmediaciones del óvalo de El Tambo, lugar donde la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, convocó a un mitin político programado para las 3 de la tarde de este jueves en los exteriores del estadio Mariscal Castilla, en Huancayo.

Desde tempranas horas, trabajadores realizaban el armado del escenario para la actividad proselitista, mientras grupos de ciudadanos se acercaron al lugar para expresar su descontento por la presencia de la excandidata en la ciudad. Algunos cuestionaron la realización del evento en una zona altamente transitada del distrito de El Tambo, en medio de la campaña por la segunda vuelta electoral.

Cumpleaños de Keiko

La lideresa fujimorista permanece en Huancayo desde el último martes, fecha en la que decidió celebrar su cumpleaños en la región Junín. Durante su visita participó en actividades en el distrito de Ingenio, donde apareció bailando huaylarsh moderno con traje típico, imágenes que luego fueron difundidas en redes sociales.

En las actividades acompañaron a Fujimori actuales congresistas y allegados de Fuerza Popular, entre ellos Rosangella Barbarán, Martha Moyano, David Jiménez, Giulliana Loza y Sachi Fujimori. También se reportó la presencia de algunos funcionarios del Gobierno Regional de Junín.