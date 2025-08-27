Los pobladores que acudieron al centro de salud de Chala, en la provincia de Caravelí - Arequipa, se quejaron que vienen siendo negados a ser atendidos, debido a una supuesta orden interna que establece hasta siete pacientes atendidos por cada médico.

Entre las quejas resaltó de Roxana Ramírez, exintegrante del CLAS (Comité Local de Administración de Salud), quien reclamó la situación injusta e incluso pidió el Libro de Reclamaciones, logrando finalmente ser atendida. ¿Qué ocurre con aquellas personas que no saben sus derechos y se quedan sin atención médica?

El presidente del CLAS, José Luis Alvarado, tenía el celular estaba apagado, al igual que la gerente del establecimiento, la obstetra Roxana Zavala.

Mientras, la Dirección de la Red de Salud Camaná-Caravelí informó que no existe disposición oficial que respalde esta medida y que investigarán lo sucedido.

Los pobladores piden a las autoridades de salud priorizar la atención médica y brindar solución inmediata la problema.