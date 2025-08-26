Como parte de las actividades para conmemorar la Semana de la Lactancia Materna en Perú, el personal de salud del hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa protagonizó un desfile alegórico que fue ovacionado tanto por los pacientes y visitantes que se encontraban en el nosocomio, como por otros trabajadores.

Debido a que en Perú, la Semana de la Lactancia Materna se celebra la cuarta semana de agosto de cada año, en Arequipa se prepararon varias actividades además del pasacalle, como concurso de ambientación, periódicos murales, fotografías y más, los cuales serán exhibidas en estos días.

El objetivo es promover la lactancia materna y proteger a las madres trabajadoras que están en período de lactancia. En ese sentido, Gaby Torres Basurco, presidenta del Comité de Lactancia Materna en el hospital regional, indicó que esta acción tiene consecuencias inmediatas a corto y largo plazo, protege de las enfermedades no transmisibles y ayuda a la madre.

“Los protege por ejemplo de la diabetes, presión alta, a la madre le previene del cáncer de la mama, al recién nacido le permite un mejor desarrollo psicomotor”, sostuvo.

Además, informó que el empleo de la fórmula no es recomendable, solo en casos excepcionales y previa evaluación. “No hay alimento que reemplace a la leche materna, es un fluido vivo, que la formula nunca va a tener”, sentenció.

Asimismo, comunicó que el hospital no cuenta con un banco de leche.