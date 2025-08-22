El Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza tiene nuevo director. Desde este 21 de agosto, Eloy Soto Gonzáles, quien era jefe del Departamento de Medicina y Rehabilitación de dicho nosocomio, asumió el cargo en reemplazo de César Molina Núñez, quien estuvo al frente desde inicios de este año.

En su primera declaración como director, Soto remarcó que entre sus principales objetivos está que el hospital debe responder con mayor capacidad a la demanda de la población. “Este es un hospital de alto nivel resolutivo y debemos estar a la altura con infraestructura, equipamiento y capacitación”, señaló.

Precisó que una de sus prioridades será optimizar el sistema de referencia y contrarreferencia, de modo que los centros de salud de primer y segundo nivel absorban los casos leves y el hospital se concentre en enfermedades críticas de las áreas médicas, quirúrgicas y pediátricas.

Además, el flamante director reconoció que en gestiones anteriores ya se intentó aplicar este modelo, pero sin éxito. En esta oportunidad, aseguró que la diferencia estará en la ejecución real y en la coordinación directa con las redes de salud. Aseveró que con esta estrategia reducirán las largas filas que se observan en dicho hospital.