Al menos 40 menores con paladar hendido y labio leporino serán intervenidos por especialistas mediante la campaña “Operación Sonrisa”, que se realiza en el hospital regional Honorio Delgado Espinoza, en la ciudad de Arequipa.

Marisol Ballón, jefa de Banco de Sangre en el nosocomio, señaló que la campaña está dirigida a niños con malformaciones. “Se han evaluado a los pequeños y se realiza actualmente toda la programación, para ello necesitamos unidades de sangre para terminar con las operaciones y no hayan complicaciones”, afirmó.

OTRAS CAMPAÑAS

Ballón señaló que realizarán mañana viernes 22 de agosto la campaña de donación voluntaria de sangre en el complejo deportivo Mariano Cervantes, que se encuentra frente al hospital de la Policía, en el distrito de Cayma.

“El hospital necesita tener un stock adecuado de sangre, plasma y plaquetas para brindar calidad de atención. Mañana desde las 08:00 horas vamos a realizar campaña donación de sangre en el distrito de Cayma, con personas de 18 a 60 años y con peso de 50 kilos a más”, dijo. El stock de sangreen el nosocomio está alrededor de 250 unidades.

EN VIVO



