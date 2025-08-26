Walther Oporto Pérez, titular de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, informó ayer que entregaron más de 400 equipos médicos y mobiliario al hospital regional Honorio Delgado Espinoza, cuyo monto llega a 700 mil soles.

La mayor parte se distribuirá en las áreas de emergencia, cirugía, salas de operaciones, entre otras. “Ampliaremos y reforzaremos el servicio de emergencia, no teníamos mobiliario. No es suficiente, pero va a mejorar la atención a los pacientes”, afirmó.

El funcionario regional señaló que el nosocomio cuenta con lavandería nueva, equipos de esterilización, una máquina de anestesia en la sala de operaciones.

El material entregado: biombo de metal de dos cuerpos (15), cama clínica metálica rodable (31), camilla de transporte (6), camilla para pacientes en recuperación (4), coche metálico para desechos comunes (4), coche metálico para transporte (2), escalinata gradilla de un peldaño (6), mesa diván para exámenes (1), mesa de mayo rodable (29), mesa pasteur de acero (3), resucitador manuel adulto (4), analizador de gases y electrolitos (5), electrocardiógrafo de tres canales (2), entre otros.

HOSPITAL GOYENECHE

El gerente regional de Salud anunció que están trabajando en las condiciones para comenzar con la construcción del nuevo hospital Goyeneche. Por el momento se encuentran en la adecuación de espacios para la contingencia. “En estos días va a haber una reunión entre el Gobierno Regional de Arequipa, el Pronis (Programa Nacional de Inversiones en Salud) y la empresa francesa para que se determine cuándo se va a comenzar con los trabajos”, apuntó.

Oporto señaló que en el plan de contingencia se utilizarán varios ambientes en el área del hospital Goyeneche y otras sedes, como en Parque Industrial, donde se construirá el almacén y ambientes para oficinas administrativas.