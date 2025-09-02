Las reacciones adversas a medicamentos van en aumento. Según la información brindada por Patricia Delgado, responsable de farmacovigilancia de la Gerencia Regional de Salud, en lo que va del año se han registrado más de 250 casos, una cifra que triplica las notificaciones del mismo período del año pasado.

Patricia Delgado advirtió que la automedicación sigue siendo una mala práctica en la población que puede tener consecuencias graves. Explicó que, si bien los fármacos cumplen un efecto beneficioso, también pueden ocasionar reacciones adversas que dependen de factores como la edad, la combinación de varios medicamentos o la propia respuesta inmunológica del organismo.

Por ello, subrayó la importancia de que su prescripción sea dada por médicos tras una evaluación de la sintomatología.

Asimismo, recordó que ciertos medicamentos, como las penicilinas, el diclofenaco y el metamizol, tienen una mayor probabilidad de desencadenar reacciones inmunológicas severas. Estas pueden incluir cuadros de shock que, en algunos casos, derivan en complicaciones fatales. Un ejemplo de ello ocurrió el año pasado, cuando un paciente perdió la vida tras recibir metamizol en combinación con otro fármaco.

Ayer, los médicos del hospital Honorio Delgado Espinoza, reanimaron a Marco Q.H. (19), que ingresó inconsciente al área de emergencias luego de sufrir una descompensación tras la aplicación de dexametazona, diclofenaco y metamizol en un tópico de la urbanización Pablo VI.

HECHOS

Según relató el paciente, llevaba cinco días con un proceso respiratorio y no buscó atención médica formal. Acudió al tópico donde le dieron una receta sin la firma del médico tratante, lo que derivó en que comprara los fármacos y sufriera la reacción.

Frente a estos hechos, la especialista insistió en que la prescripción corresponde exclusivamente al médico, la administración debe estar a cargo de personal de enfermería y la adquisición debe hacerse en farmacias autorizadas. “De esa manera se pueden reducir riesgos y garantizar un adecuado seguimiento del caso”, recalcó.