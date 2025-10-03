Como cada viernes, Diario Correo Arequipa te trae el pódcast “Las imperdibles de Correo”, un resumen con las cinco noticias que marcaron la agenda de la semana en la región y a nivel nacional. No dejes de estar informado y reproduce nuestro audio de este viernes 3 de octubre. ¿Qué pasó esta semana en Arequipa?
- Arequipa: Adolescente extorsionaba con explosivos a ex empleador y su familia
- Arequipa: Cinco escolares heridos tras despiste de unidad escolar (VIDEO)
- Arequipa: Tráfico y malestar en primer día de cierre de la av. Andrés Martínez en Vallecito (FOTOS)
- Ministerio de Trabajo: 70% de jóvenes no accede a la educación superior en el país
- Menos plazo en puente Arequipa – La Joya
- Educación en Arequipa: Currículo regional para 13 mil escolares
- Arequipa: Exceso de guardias en Microrred de Salud Buenos Aires de Cayma
- Arequipa: Carencias en cuartel de la Policía Municipal