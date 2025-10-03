Terminar la construcción del puente Arequipa-La Joya es una incertidumbre. Pese a que el gobernador Rohel Sánchez asegura que la finalización será en un plazo de 45 días. La reciente resolución del contrato con el Consorcio La Joya II reveló algunos inconvenientes que ponen en entredicho la viabilidad de este compromiso.

El gobernador mantuvo que, a pesar de la ruptura del contrato, no habrá retrasos en la obra, ya que se ha establecido una nueva programación. Sánchez anunció que en una semana se tendrá el nuevo expediente de saldo de obra y que en un plazo de diez días se contratará a la nueva empresa que se encargará de los trabajos restantes.

CONTRADICCIONES

Sin embargo, sus declaraciones han variado en comparación a la semana pasada. Durante el evento de PERUMIN 37, el gobernador comentó que el 5% de la obra que falta se concluiría mediante la modalidad de administración directa, mientras que ayer confirmó que se optará por una nueva contratación.

De acuerdo a la experiencia, realizar el expediente de saldo de obra requiere de más de una semana, considerando etapas como la aprobación del supervisor, los cuales tienen sus propios plazos administrativos.

A decir del gerente general del Gobierno Regional de Arequipa, Berly Gonzáles, la obra tiene un avance físico del 95% y el 5% faltante consiste en los trabajos finales del vaciado de la losa del puente, los trabajos de acabado y señalización.

La construcción del puente de 371 metros de longitud empezó en el 2017 con un presupuesto de 107 millones 549 mil soles, con la proyección de terminar en 17 meses, antes de finalizar el 2018. Contrariamente, luego de 8 años, la obra tiene 9 adendas o ampliaciones de plazo y aun así no termina y el costo se incrementó en al menos 3 millones de soles.