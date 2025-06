La ansiada autopista Arequipa-La Joya no sería entregada por la gestión de Rohel Sánchez Sánchez, esto porque desde el Consejo Regional de Arequipa (CRA) se emitió el informe final sobre la investigación a la obra y detallaron varios problemas, como un expediente mal elaborado.

El documento fue elaborado por la comisión especial que se conformó el 2024 para indagar sobre este proyecto de envergadura. El grupo de trabajo estuvo presidido por el consejero Miguel Ángel Linares Riveros y demás integrantes: Aaron Maldonado, Nila Roncalla, César Huamantuma y Yesenia Choquehuanca.

“Con este informe estamos en la certeza de que tampoco se va a concluir este año (...). Se tiene que presentar a la Contraloría para su aprobación porque ya superó el 30 % del presupuesto inicial. Después se tiene que convocar a una licitación, pero imposible que se haga durante está gestión. Ni siquiera han concluido con la presentación del adicional 9”, declaró Miguel Ángel Linares Riveros.

DETALLES

El proyecto contempla cuatro componentes: puente arco y accesos; túnel mellizo e instalaciones; tramo vial; e intercambio vial con sus intersecciones. De estos el primero elevó su costo por nueve adendas presupuestarias y aún no es culminado, por el contrario habrá otro adicional para la instalación de 10 pilares de seguridad para reforzar la infraestructura existente del puente.

En el informe también informan que la obra está avanzando pese a que tienen un expediente técnico mal elaborado. Detallan que hay una desviación de cerca de 27 metros entre la autopista y el puente del componente I, lo que requerirá actualizar los documentos para resolver ello.

“Hay un problema crucial, la autopista que viene del cono norte al inicio del puente no concluye en el mismo puente. No hay una continuidad, casi 30 metros a la izquierda recién conecta con el puente. El Gobierno Regional de Arequipa tiene que dar una solución, pueden hacer un óvalo o modificar el trazo. No sigan mintiendo a Arequipa, esa obra no va a terminarse”, refutó Linares.