Desde primera hora de este viernes, la avenida Andrés Martínez, en el sector de Vallecito, se encuentra cerrada debido a trabajos de mantenimiento vial que durarán 90 días calendarios y están a cargo de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Uno de los primeros inconvenientes fue el plan de desvíos comunicado por la MPA, donde solo se hace referencia para los vehículos que se trasladen desde el puente San Martín hacia la avenida Parra.

Las unidades vehiculares deben hacer su desvío por la avenida San Martín hasta Siete Esquinas, luego ingresar a la calle Sucre y continuar su recorrido por la avenida Salaverry.

Sin embargo, al momento de poner en práctica este plan, los inspectores de la Gerencia de Transporte de la comuna provincial optaron por desviar la ruta de los vehículos que se trasladan desde la avenida Salaverry hacia el puente San Martín, cerrando el carril de bajada de la av. San Martín.

Los vehículos que se dirigen hacia Umacollo deben continuar desde Paz Soldán hacia 28 de julio e ingresar a la avenida La Marina, situación que generó tráfico en diversos puntos de este recorrido.

Congestión vehicular por mantenimiento vial en la av. Andrés Martínez, sector de Vallecito, Arequipa. Foto: GEC.

TRABAJOS

El supervisor de la obra, Raúl Arocutipa, informó que estos trabajos consisten en la remoción de la capa asfáltica y la base de la misma, dado que se colocará adoquinado, además de la limpieza de drenaje.

