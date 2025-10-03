A dos semanas del X Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), continúan los trabajos para poner en óptimas condiciones las sedes que serán usadas para los encuentros académicos.

En el caso del local de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), en su local ubicado en el Portal de la Municipalidad, tanto el teatro Arequepay albergará a los participantes del CILE, razón por la cual se realiza el cambio del tapizado de los asientos, pasando a ser de cuero.

La subgerente de Educación y Cultura, María Carrasco, señaló que el principal cambio será la operatividad del ascensor ubicado en el primer nivel, el cual será puesto en funcionamiento la próxima semana, asimismo, se realiza el cambio de iluminación, la limpieza de balcones y remodelación de los baños.

“Hay un elevador que nosotros teníamos instalado, que funcionaba tiempo atrás, solamente lo que nosotros estamos utilizando es el ducto del elevador, se están cambiando las poleas, el elevador para que entre en funcionamiento a partir de la próxima semana”, explicó.

En el Centro Histórico se utilizarán además los ambientes del Teatro Municipal, el Museo Histórico.

En cuanto al plan de desvío y seguridad, estos se darían a conocer el 13 de octubre, un día antes del X CILE.