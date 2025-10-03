Los detectives de Secuestros de la Divincri de Arequipa capturaron al adolescente Lisandro L. C., de 17 años, conocido como “Farid”, quien es investigado por utilizar explosivos para extorsionar a su ex empleador y a su familia, con la finalidad de que paguen 150 mil soles a cambio de no hacerles daño.

El caso por el que fue detenido el menor se inició el 30 de setiembre con la denuncia hecha por María de los Ángeles C. B, de 22 años, quien reportó a la policía que estaba recibimiento mensajes amenazantes a través de WhatsApp desde el número 980761034.

Los supuestos extorsionadores le exigían 150 mil soles a cambio de no atentar contra su vida ni la de su familia. Horas después, una fuerte explosión se registró en un terreno contiguo a su vivienda, ubicada en el sector de Fátima, en Sachaca.

La joven volvió a recibir mensajes que no solo reiteraban las amenazas, sino que incluían fotos de explosivos y mechas con la exigencia de que el pago sea fraccionado en dos partes, cada una de 75 mil soles

DESCUBIERTO

Ese mismo día, el padre de la denunciante, Luis C. B., de 41 años, también recibió los mismos mensajes intimidatorios y al revisar una cámara de seguridad de su vivienda observó a un sujeto que huía de la escena de la explosión. Luis Miguel lo reconoció como su ex trabajador Lisandro L. C. de 17 años, con quien había tenido conflictos previos por dinero, al haber desaparecido varias veces con la recaudación del día cuando trabajaba para él en 2024.

Con esa información, los agentes del área de Secuestros montaron un operativo la noche del 1 de octubre en las inmediaciones del Puente Fátima donde intervinieron a un joven que se identificó con un DNI a nombre de Jack Carlos Gutiérrez, pero los policías descubrieron que era un documento falso y que en realidad se trataba del adolescente.

Durante la intervención se incautó un celular y la línea coincidía con los mensajes extorsivos, así como una billetera con documentos y tarjetas. El menor quedó detenido por los delitos de extorsión agravada y falsedad genérica por suplantación de identidad.