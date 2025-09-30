Una semana después de la desarticulación de la banda conocida como “Los Norterños de la Extorsión”, que amenazó a un empresario arequipeño para que pague un millón de soles a cambio de no atentar contra su familia y negocio, los detectives de secuestros de la Divincri procedieron con la detención de María Pinedo Arce (45), alias ‘Camucha’, por estar implicada en el mismo caso.

Mediante una orden de detención preliminar expedida por el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, la tarde del último domingo, los detectives procedieron con la intervención de la mujer mientras caminaba por la avenida La Salle del Cercado. María Pinedo es pareja de César Cruzado Espinola (52) capturado en la ciudad del Cusco y quien para la Policía es el cabecilla de la banda y quien planeó amenazar a su ex empleador para poder obtener dinero mediante la amenaza.

Según la investigación preliminar de la PNP, “Camucha” es propietaria del número de celular 944497090 y lo utilizó para colaborar con la banda, ya que desde ese número se enviaron fotografías a la víctima para intimidarlo. Durante las diligencias realizadas por los detectives se ha tomado las respectivas declaraciones a los investigados, pero todos guardaron silencio.

MIEDO

La Policía informó que identificaron más víctimas de la banda, pero no denunciaron por miedo por sus vínculos con criminales del norte.