Los detectives de Secuestros de la Divincri de Arequipa realizaron una intervención a simultánea en diferentes ciudades del país permitiendo la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Norteños de la Extorsión” que venía exigiendo el pago de un millón de soles a un empresario de Arequipa, a cambio de no atentar contra su vida.

La operación se ejecutó de manera simultánea la tarde del último martes en la ciudad de Trujillo, donde los detectives intervinieron a José Miguel Esquivel Espínola (42), alias “Daniel”, y a César Cruzado Espínola (52), alias “César”, en Cusco. Ambos serían los responsables de exigir la fuerte suma de dinero al denunciante, quien señalo a la Policía que las extorsiones comenzaron hace pocos días.

Según la denuncia hecha por el empresario, al inicio le exigían el pago de un millón de soles y tras varias negociaciones el monto se redujo a 100 mil soles, dinero que debía ser transferido a la cuenta proporcionada por los ahora detenidos.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, José Esquivel era quien enviaba los mensajes extorsivos, mientras que César Cruzado es el dueño de la cuenta donde debía trasferirse el dinero.

Durante el operativo, la Policía incautó nueve celulares, cinco chips de diferentes operadores, diez stickers con la marca de “La Nueva Jauría” y un voucher bancario de mil soles que evidenciaría las transacciones ilícitas. Los detenidos son trasladados a la Divincri de Arequipa para continuar con las investigaciones.