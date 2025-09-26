Un día después de la captura de los hermanos José Miguel Esquivel Espínola (42), alias “Daniel”, y César Cruzado Espínola (52), alias “César”, presuntos integrantes de la banda denominada “Los Norteños de la Extorsión”, ha aparecido otro empresario de Arequipa que aseguró haber sido presionado bajo la misma modalidad empleada por los ahora detenidos.

El general PNP Olger Benavides, jefe de la región policial de Arequipa, hizo públicos los números de los celulares 914 405328, 954911084 y el 944497090 que fueron empleados por los hermanos para las extorsiones y ello permitió que la segunda víctima se comunicara con el personal de la Divincri para informar su caso que hoy lo daría a conocer con detalles a los investigadores de Secuestros, quienes están a cargo de las investigaciones.

CABECILLA

De las indagaciones preliminares se supo que César Cruzado sería el cabecilla del grupo criminal, ya que fue empleado de la víctima. Hace dos meses fue despedido por problemas con el trabajo, pero el tiempo que estuvo laborando le permitió obtener detalles del agraviado como su patrimonio y familiares, información que luego utilizó para lanzar las amenazas con el objetivo de obtener dinero. Estando en Cusco, recibió en su cuenta dos depósitos del empresario, el primero de mil soles, con el que fue identificado, y el segundo de 500 soles, que no logró retirar al ser capturado por la Policía.

Su hermano José Miguel Esquivel Espínola, que fue detenido en Trujillo, era quien ejecutaba las órdenes haciendo las llamadas extorsivas y enviando mediante WhatsApp los mensajes de amenaza al empresario. Hoy será trasladado a Divincri de Arequipa, luego de que el Poder Judicial concediera a la Fiscalía la ampliación de su detención preliminar por siete días.

VÍNCULOS

Durante la intervención de José Esquivel en su vivienda ubicada en el sector de La Esperanza en Trujillo, la Policía halló sticker de la banda conocida como la “Nueva Jauría” que, según la policía, es uno de los brazos armados de la organización criminal denominada “Los Pulpos” , dedicada al cobro de cupos a empresarios y transportistas, por ello no se descarta que los hermanos sean parte del grupo criminal más sanguinario del país. Estela Saldaña Mendoza, esposa de José Esquivel, también fue intervenida, pero no está vinculada al caso de Arequipa.