Fernando Quispe Cahua, recibió nueve meses de prisión preventiva por el presunto delito de feminicidio, en grado de tentativa, en agravio de su expareja de 17 años de edad. La medida fue ordenada por el 8vo juzgado de Investigación Preparatoria de Arequipa sub-especializado en Delitos Asociados a la Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.

Según la investigación de la Fiscalía, la agresión fue el 19 de setiembre de este año en el distrito de Santa Rita de Siguas, donde Quispe Cahua interceptó a su expareja a la salida de su trabajo y la atacó con una navaja, provocándole heridas graves.

Luego del ataque, la víctima fue auxiliada por transeúntes, quienes la llevaron al hospital de Majes; posteriormente, la policía logró la captura del procesado.

El juez Gonzalo Villagra Ambroncio determinó que existen graves y fundados elementos de convicción que vinculan al investigado con los hechos denunciados.

Asimismo, concluyó que existe peligro de fuga, toda vez que la prognosis de pena superaría los 15 años de cárcel y por la ausencia de arraigos que aseguren la permanencia del procesado durante las investigaciones.

Por ello, se ordenó la reclusión Fernando Quispe Cahua en un penal que designe el INPE, hasta que concluyan las investigaciones.