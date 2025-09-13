Los familiares de Ana Paola, víctima de feminicidio en septiembre del 2023, se congregaron en la plaza España, frente a la Corte Superior de Justicia de Arequipa, para realizar una marcha en memoria de la joven universitaria.

Pesé a que Rodrigo Larico recibió una sentencia de 20 años y 8 meses de prisión efectiva, los familiares de la víctima consideran esta como insuficiente, a lo que se suma que en la apelación la defensa dela sentenciado solicitó la reducción de la condena a 4 años de prisión suspendida

Walter Ramos, primo de Ana Paola, señaló que la familia recibió una justicia a medias y se mostró indignado por el pedido de la defensa del sentenciado, “yo le pido a toda la población arequipeña, de todos los distritos, deberían sumarse a esta marcha necesitamos frenar esto”, señaló.

El familiar señaló que la otra parte alega que Rodrigo Larico tiene problemas mentales, además, cuestionó que el Poder Judicial no considerará la crueldad del crimen (47 puñaladas) para imponer una pena de cadena perpetua.

“Esta marcha lo que busca es sensibilizar a la población de un hecho y problema grave, qué nos está atacando a todos, este no es un problema aislado”, agregó sobre la marcha qué se realizó hacia la Universidad Nacional de San Agustín, área de ingenierías, donde ocurrió el crimen.