Franco Larico Olarte (19), el universitario que asesinó de 46 puñaladas a su enamorada Ana Paola V. R., fue sentenciado a solo 20 años y 8 meses de prisión y el pago de una reparación civil de 415 mil soles por el feminicidio que perpetró el 29 de septiembre de 2023, al interior de área de ingenierías de la Universidad Nacional de San Agustín.

Esta tarde, el Juzgado Penal Colegiado sub especializado en Delitos Asociados a la Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa, dio a conocer el adelanto del fallo contra el ex estudiante acusado de feminicidio agravado, delito por el que la Fiscalía había planteado una condena no menor a los 30 años y 6 meses por el execrable crimen.

Tras analizar los argumentos expuestos por las partes del proceso durante las jornadas de audiencia, los magistrados descartaron que Rodrigo Larico haya actuado por una emoción violenta y por el furor del momento al saber que iba a perder a su pareja, como lo había expuesto su defensa.

Precisaron que “el feroz ataque con las puñaladas no corresponde a un homicidio simple ni mucho menos, sino un ensañamiento con el cuerpo de la víctima que confirma un crimen sobre su posición de mujer, el hecho de proporcionar tantas agresiones son comparables a las de una persona que hace posesión de una cosa y la destruye con gran crueldad para evitar cualquier posesión posterior”, señalaron los magistrados.

Pese a que el Colegiado estuvo de acuerdo con los agravantes planteados por la Fiscalía, no validaron la condenada planteada para Rodrigo Larico que usó una navaja para matar a su ex enamorada. Aplicaron el beneficio de la edad restringida, con lo que le redujeron la condena a los 20 años y 8 meses de prisión.

