El Festival Internacional de Cine de Montaña (Inkafest) y el British Council anunciaron ayer la presencia, por primera vez en el Perú, del reconocido vulcanólogo británico Clive Oppenheimer, quien desarrollará una serie de actividades culturales y académicas en Arequipa, de 12 al 15 de mayo y en Lima el 16 mayo.

Oppenheimer ofrecerá conferencias y presentará el documental “Into the infierno” y su más reciente libro Mountains of Fire “La vida secreta de los volcanes”.

También ha programado visitar geo sitios en la ciudad de Arequipa, como parte de las actividades del Inkafest.

Clive Oppenheimer se hizo mundialmente famoso al trabajar con el cineasta alemán Werner Herzog en el filme “Into the Infierno”, documental presentado en 2016, producto de un viaje alrededor del mundo donde exploran volcanes activos en países como Indonesia, Etiopía, Islandia y Corea del Norte. Interactúan con científicos e indígenas de cada zona buscando entender la compleja conexión que existe entre los seres humanos y una de las grandes maravillas de la naturaleza.

ACTIVIDADES DE OPPENHEIMER

-Conferencia Magistral “Cómo los volcanes cambian al mundo” programada para el 12 de mayo en la Universidad Católica Santa María de Arequipa.

-Presentación del documental Into the Infierno y el libro Mountains of fire “La vida secreta de los volcanes”, el 13 de mayo en la Universidad Católica de Santa María.

-El 13 de mayo por la tarde dará una conferencia magistral en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa para mentoras de carreras STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en coordinación con el British Council y Unesco.

-El 14 y 15 de mayo tendrá actividades culturales y visitas a geo sitios en la ciudad de Arequipa.

-El 16 de mayo en Lima cumplirá presentaciones en el Instituto Geofísico del Perú y en la PUCP en coordinación con el British Council.

CLIVE OPPENHEIMER

Es uno de los más renombrados vulcanólogos del mundo, cineasta y apasionado de los volcanes. Desde 1994 es profesor en la Universidad de Cambridge, tiene publicados siete libros entre los que destacan títulos como Montañas de fuego: Las vidas secretas de los volcanes, Erupciones que sacudieron el mundo y Montañas de fuego: La amenaza, el significado y la magia de los volcanes.

Como investigador, sus estudios se centran en la vulcanología y la geoquímica. Está especializado en los procesos magmáticos y volcánicos, así como en la monitorización y el impacto de las erupciones en los humanos a lo largo de la historia.

Además de su trabajo vulcanológico, descubrió dos campamentos, previamente perdidos, utilizados por un grupo de exploradores de la expedición Terra Nova de Scott en 1912, ahora reconocidos como lugares protegidos por el Sistema del Tratado Antártico. Clive Oppenheimer recibió el Premio Murchison de la Real Sociedad Geográfica por sus contribuciones a la ciencia geográfica en los últimos años.