Sergio Bolliger, alcalde del distrito de Yanahuara en Arequipa, informó hoy que está en desacuerdo con el aumento de sueldo (de 16 mil soles a 35 mil 568 soles). de la presidenta de la República, Dina Boluarte, y la comparó con el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.

“Sinceramente creo que no se merece el aumento de sueldo. El alcalde de Lima no cobra un sol desde que es un funcionario público y él lo decidió por acuerdo de concejo que no cobraba un sol, es voluntad de servicio”, señaló.

La autoridad edil informó que en el sector público hay mucha diferencia de haberes entre los funcionarios y propone reestructurar para crear una escala adecuada de acuerdo a la importancia y la productividad.

“Si llegas con un sueldo que no parece satisfactorio, bueno dedicate a otra cosa, a que tener voluntad de servicio. Todo el sector público hay diferencia de haberes entre funcionarios, no tiene sentido”, dijo.