Una menor de solo 17 años se salvó de morir luego de haber sido atacada con un cuchillo por el obrero Fernando Quispe Cahua, de 21 años, quien no aceptaba que la relación amorosa que tenían había terminado. La víctima se encuentra hospitalizada y el agresor detenido por tentativa de femicidio.

Según la investigación preliminar realizada por la Policía, el ataque ocurrió la madrugada del último sábado frente a la puerta principal del mercado del distrito de Santa Rita de Siguas. La menor, que había terminado de trabajar como moza en un restaurante de la zona, se disponía a marcharse a su vivienda cuando fue abordada por su expareja, quien aparentemente le pedía que retomaran su relación.

Tras la negativa de la adolescente, Fernando Quispe habría utilizado un cuchillo para atacarla, causándole heridas punzo cortantes y penetrantes en los brazos, el cuello y abdomen para luego huir del lugar. La víctima fue trasladada por serenos del distrito hacia el hospital central de Majes y de allí fue derivada hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza de Arequipa.

DETENIDO

Horas después del ataque, el agresor se presentó en la comisaría de Santa Rita de Siguas y confesó su delito, quedando detenido. Por la manera de actuar, el obrero fue puesto a disposición de los detectives de Homicidios de la Divincri donde se efectuaron diligencias relacionadas con el caso. Ayer, los detectives acudieron al hospital regional para entrevistar a la víctima y por la tarde el detenido hizo lo propio.

Fernando Quispe fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar, que solicitaría su prisión preventiva por el presunto delito de tentativa de feminicidio. Se supo que el detenido no cuenta con antecedentes.