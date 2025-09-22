Cuatro pistoleros asaltaron el 20 de setiembre a las 16:30 horas a Richar L.B.S. (35), a quien le dispararon en la pierna izquierda para robarle 128 mil soles, dinero de la compra y venta de cochinilla en el pueblo joven El Triunfo, en el distrito de La Joya.

De acuerdo con la investigación de la Policía, la víctima cambió dólares a soles en la ciudad de Arequipa, cuando regresó en su camioneta, en la puerta de su vivienda, en la zona B del sector El Triunfo, fue interceptado por los hampones con los rostros cubiertos.

El padre de la víctima, N.B.C. (58) señaló a la Policía que uno de los delincuentes le disparó en la pierna para reducirlo y de la camioneta han sustraído una mochila con 128 mil soles, una chequera de una entidad bancaria, tarjetas de crédito y sus documentos personales.

Los hampones, con el botín en las manos, huyeron del lugar en dos motocicletas. Mientras, los vecinos de la zona llamaron a la base de serenazgo y la Policía. El herido fue trasladado al centro de salud El Cruce y luego derivado a emergencia del hospital Honorio Delgado Espinoza, en la ciudad de Arequipa.

POLICÍA

La Policía alertó a todas las unidades y dependencias policiales de la zona y activaron el plan cerco en la carretera Panamericana Sur. Los efectivos policiales de El Pedregal intervinieron cuatro horas después del robo a dos personas sospechosas cerca al distrito de Majes.