Efectivos de la División de Investigación Criminal (Divincri) Arequipa capturaron en Puno a Andrés Ylachira Chambilla (67), quien figuraba en el programa de recompensas del Ministerio del Interior por el delito de homicidio calificado. Por su ubicación se ofrecía S/20 mil.

La intervención se realizó la noche del 21 de setiembre, en inmediaciones de un inmueble ubicado en el centro poblado Chichillapi, sector Faruyo, distrito de Santa Rosa, provincial El Collao, de Puno.

La captura se dio luego de una ardua labor de inteligencia y seguimiento meticuloso, en el marco del Plan de Operaciones N.º 57 del desplazamiento Divincri Requisitorias.

De acuerdo a la investigación, Ylachira Chambilla estaba requerido por la justicia por su participación ocurrida en junio de 2005 en la comunidad de Chichillapi (Mazocruz). Refiere que junto a otros dos pobladores sometieron a Wilber Aduviri Jaliri y Diuverli Chambilla Mandamiento.

Diuverli falleció, mientras que Wilber sobrevivió con graves quemaduras. Ambos eran acusados de haber incendiado la vivienda un anciano del lugar y agredido hacia su persona, por presuntamente disputa de tierras.

Sucede que los pobladores involucrados habían asistido a una reunión, donde la situación se salió de control, al punto que los dos acusados de quemar la choza del adulto mayor, fueron golpeados, atados a un mástil y regados con gasolina. El fuego acabó con la vida de Diuverli Chambilla, mientras que Wilber pudo escapar.