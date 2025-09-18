Un total de 146 extranjeros fueron expulsados en los últimos dos años, según informó el coronel PNP José Miguel Briones, secretario del Consejo Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC). La autoridad explicó que varios de estos procesos se ejecutaron a través de la ruta del Desaguadero, aunque reconoció que ese paso fronterizo no siempre permite un control adecuado.

Briones señaló que la implementación de sistemas biométricos será fundamental para reforzar la identificación de personas en situación irregular. “Estos biométricos van a ayudar mucho mejor”, afirmó, al remarcar que en adelante será más sencillo detectar a quienes ya han sido intervenidos o sancionados.

El oficial también resaltó que estas medidas se aplican en coordinación con la Policía Nacional y los operadores de justicia, con el fin de garantizar procesos articulados y más efectivos en materia de seguridad ciudadana.