Tomás Lazarte Arhuire (65) fue capturado ayer por los efectivos policiales de Requisitoria de la Divincri, en el centro poblado Santa Isabel de Siguas, en Arequipa.

Sobre Tomás Lazarte pesa una orden de captura por agredir sexualmente a una menor de 10 años de edad, que estaba bajo su cuidado. El 8vo Juzgado de Investigación Preparatoria lo sentenció a 30 años de cárcel.

Fue la madre de la menor quien denunció en agosto del 2019 al sexagenario en la comisaría El Pedregal, en el distrito de Majes. La niña confesó que fue agredida sexualmente durante tres años.

PADRASTRO

Los policías de Requisitorias capturaron el 29 de setiembre a Edwin Alfredo Apaza Trocagua (36) porque era requerido por el 4to Juzgado de Investigación Preparatoria, por realizar tocamientos a su hijastra de cinco años de edad.

Apaza Trocagua cayó en la avenida Los Colonizadores, en El Pedregal, distrito de Majes. Fue condenado a 35 años de cárcel.