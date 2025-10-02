Los policías municipales cumplen su labor en medio de ambientes precarios, sin servicios higiénicos adecuados ni espacios de descanso dignos. Este problema persiste desde años atrás y desde la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) se comprometieron en mejorar estos ambientes pero a la fecha no se cumplió.

La regidora Diana Caracela presentó un informe ante el Concejo Municipal donde advirtió que los trabajadores del área siguen laborando sin lockers y baños en inadecuadas condiciones. Esto se evidenció en la visita que hizo la concejal al Departamento de Policía Municipal el pasado 13 y 26 de junio.

Según la regidora, desde la municipalidad aseguraron una remodelación integral en los espacios de resguardo para mencionado personal, pero esas medidas quedaron en el papel, ya que nada se concreta. Asimismo, pidió que se priorice el tema alegando que todos merecen un trabajo digno.