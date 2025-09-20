A un costado del puente Bolognesi, en el Centro Histórico de Arequipa, se levanta el tambo La Cabezona, un espacio histórico construido entre los años 1600 y 1700 que, tras su reciente inauguración hace un mes y medio, se ha convertido en museo para acercar a los turistas locales y extranjeros.

En esta sección Correo te lleva de paseo, se exhibe este espacio situado en el pleno Cercado para difundir la cultura y tradición de Arequipa en la época colonial.

En un breve recorrido, Ruth Zevallos, guía del museo tambo La Cabezona, explicó que cuenta con más de ocho espacios, en el que se cumplía funciones como molino, almacenamiento, vivienda y otros.

ESPACIOS CULTURALES

Se encuentra la botica, donde se preparan los preparados magistrales, medicina natural y otros importados de Europa. También se muestra el taller de carpintería, donde la madera era usada para las viviendas, muebles, y algunos adornos, además es considerado importante porque se preparaban los carruajes.

El recorrido incluye una sala de imprenta, equipada con dos guillotinas y máquinas de escribir. Además, un taller de sastrería con máquinas de cocer, vestidos evocados a la moda francesa; un patio principal con un molino de sangre porque ha sido jalado por animales, pozos alrededor del jardín.

Así también, se exhibe una tienda para la comercialización de granos, cuero, lanas; un taller de herrería y forja, sala de caballeriza, jardín, sala de colección de libros.

Asimismo, en el último ambiente se muestra la sala principal, perteneciente Manuela Bellido, mujer comerciante y estudiosa de leyes, apodada “La Cabezona”. Este salón, con balcón y cuatro ventanas, fue lugar de encuentro de figuras destacadas de la ciudad.

Museo Tambo La Cabezona

Taller de carpintería

Botica

Museo Tambo La Cabezona

Taller de sastrería

Museo Tambo La Cabezona

Museo Tambo La Cabezona

Museo Tambo La Cabezona

Taller de carpintería

Salón principal

Taller de sastrería

Jardín

“Fue inaugurado hace un mes y medio. Estamos abiertos de sábado de 9 a.m. a 5 p.m. La entrada para los nacionales es de 15 soles, 10 soles estudiantes y 5 soles niños”, afirmó.