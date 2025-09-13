El Centro Histórico de Arequipa no deja de sorprender con sus estructuras arquitectónicas en cada punto, los cuales guardan un estilo único de cierta época. En esta sección, Correo te lleva de paseo, llegó hasta la iglesia de San Agustín, un templo que lleva registro de una diversidad de elementos del barroco temprano.

Acompañados del arquitecto y restaurador William Palomino, revela que el templo no solo había sido diseñado bajo estándares de decoración, sino también para explicar como debía ser la conducta del cristiano.

“Es un edificio que corresponde al barroco temprano, mucho más anterior e incluso que la Compañía de Jesús. Edifico fue construido por Nicolás Alonso”, explicó.

Sostiene que el estilo barroco temprano arequipeño tiene particularidades singulares como el portal de ingreso, en el que se exhiben hojas, frutos, que simbolizan el proceso de la evangelización. Además, en el arco del portal se muestran ángeles con los frutos que representarían el producto.

Iglesia de San Agustín, de estilo único en Arequipa. Foto: GEC.

Ingresando a la iglesia, la parte central está construida por columnas corintias, de una sola nave. Su estilo es barroco mestizo, destacando su fachada de sillar decorada con motivos florales, follajes y ángeles tallados.

Asimismo, el campanario es la incorporación del estilo Art Nouveau, hecho de concreto y acero.

“La iglesia es una especie de registro histórico de diversidad de elementos del barroco temprano, incorporación de estructura de metal en la nave central”, resaltó Palomino.

