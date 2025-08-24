Durante el mes de agosto, la Ciudad Blanca no solo festejó su 485° Aniversario con actividades culturales y artísticas, sino que también vivió un repunte en el sector turismo. La subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), Romina Gonzales, informó que la ocupación hotelera en categorías altas alcanzó niveles similares a los registrados antes de la pandemia.

PORCENTAJE

“Ha habido una ocupabilidad de 80 al 90%, lo cual es como llegar al 2019, antes de la pandemia. Entonces es un escenario bastante optimista, muy bueno y que queremos seguir subiendo. Creo que ha servido mucho la cantidad de ferias que hemos estado teniendo y el título que tenemos como Destino Turístico Inteligente”, señaló.

La funcionaria municipal subrayó que este crecimiento beneficia a diversos sectores de la ciudad, como restaurantes, comercios, guías turísticos y otros. Añadió que la estrategia municipal busca consolidar a Arequipa como un destino cultural y seguro, en coordinación con distintas áreas de la comuna y la Policía de Turismo.

Gonzales adelantó que el movimiento turístico continuará en los próximos meses gracias a eventos internacionales. “En septiembre tendremos la Semana del Turismo, en octubre el Congreso de la Lengua y en noviembre y diciembre vamos a festejar los 25 años de Arequipa como Patrimonio Cultural de la Humanidad”, señaló.