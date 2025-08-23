La Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) continúa con las actividades por el 485° Aniversario de la Ciudad Blanca con el II Concurso Nacional de Acuarela “Jorge Vinatea Reinoso” y el I Festival de Rock Characato de Oro.

ROCK

El festival de rock se llevará a cabo hoy en el Teatro Metropolitano de Bellas Artes Mario Vargas Llosa, como parte de las actividades por el 485° Aniversario de la ciudad.

El concurso está dirigido a bandas arequipeñas que deseen mostrar su originalidad y energía sobre el escenario.

Un jurado compuesto por músicos y gestores culturales será el encargado de elegir a los ganadores, quienes se harán acreedores del galardón “Characato de Oro” y premios en efectivo. Nos referimos a S/ 2,000 para el primer puesto, S/ 1,500 para el segundo y S/ 1,000 para el tercero.

Este festival se presenta como una oportunidad para que las nuevas generaciones de músicos se integren a la agenda cultural de Arequipa, demostrando que el rock local tiene un espacio vital en la celebración del aniversario de la Ciudad Blanca.

PINTURA

Mientras que fueron 180 inscritos para el concurso de acuarela. Este año, el concurso tendrá la temática del “Barrio de San Lázaro” y se desarrollará en el emblemático barrio que será, por un día, un gran lienzo al aire libre para los participantes.

Desde las 6:00 a.m. se dará inicio con la entrega de cartulinas selladas, momento a partir del cual los artistas dispondrán de ocho horas para crear su obra, que deberá presentarse a más tardar a las 3:00 p.m.

La subgerente de Turismo y Relaciones Exteriores, Romina Gonzales, resaltó la respuesta masiva de los artistas como “un reflejo del compromiso de la comunidad artística con la identidad cultural de Arequipa”. Además, destacó que el concurso contribuye a consolidar a la ciudad como un “Destino Turístico”.