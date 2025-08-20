Un total de 50 personas, entre nacionales y extranjeros, participarán este 23 y 24 de agosto en el Ascenso Motivacional al Misti, organizado por el Club Deportivo de Andinismo Arequipa en homenaje al aniversario de la Ciudad Blanca.

La presidenta del comité organizador, Olga Huamaní, detalló que los cupos ya fueron cubiertos en su totalidad. Entre los inscritos figuran 20 mujeres y 30 varones, siendo mayoría los hombres en esta exigente travesía.

Además, se confirmó la presencia de atletas extranjeros: cinco españoles, una alemana y una francesa, quienes se unirán a montañistas de Moquegua, Lima y Arequipa.

El recorrido se desarrollará en dos jornadas. El sábado 23, los participantes partirán desde el sector de Pastores (3,300 m s. n. m.) hasta llegar a Nido de Águilas (4,670 m s. n. m.), donde pernoctarán. Al día siguiente, domingo 24, completarán el ascenso hasta la cumbre del volcán Misti, ubicada a 5,822 metros sobre el nivel del mar.