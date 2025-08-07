Botellas de plástico y de vidrio, pilas, cartones, papeles, bolsas, latas de atún y de leche, encendedores, zapatillas, táper con comida, platos de metal, sombrillas y más fueron los desechos que los miembros del Club Deportivo de Andinismo Arequipa recolectaron en el Volcán Misti.

Los andinistas recogieron ayer, aproximadamente 62 kilos de basura en los sectores de Nido de Águilas (campamento base, 4670 msnm), Lomo de Corvina, Cortaderas y Pastores, los cuales son los caminos para ascender al volcán Misti.

Recolectaron aproximadamente 62 kilos de residuos

Olga Huamaní, una de las participantes en la campaña de limpieza, narró que los desechos son abandonados en mayoría, por montañistas locales, debido a que suben con exceso de carga y deciden dejarlo para reducir el peso. Recomendó no dejar sus basuras, por el contrario, retornar con los residuos para una adecuada disposición. La limpieza contó con el apoyo del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP).

Esta actividad también se aprovechó para hacer el reconocimiento de la ruta que seguirán los concursantes en la Competencia Internacional de Ascenso Al Misti que se realizará el 24 de agosto; así como el Ascenso Motivacional al Misti, el cual está programado para el 23 y 24 de agosto.

