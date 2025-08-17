Por lo general, muchos arequipeños comenzamos las celebraciones del 485° Aniversario de la Ciudad Blanca comiendo un rico adobo, pero este grupo de amigos decidió hacerlo, pero en la cima del volcán Misti.

En efecto, Joel Quicaña, guía oficial de turismo de Waikyadventours, el árbitro Carlos Vargas, el vecino de Quequeña, Gilbert Huamanga y los creadores Jaime Vargas y José Mamani “El Pepe”, decidieron llevar esta tradición a un escalón más, disfrutar del adobo en la cima de nuestro volcán.

TRAVESÍA

La Tarea no fue nada fácil, pues nació de una idea descabellada que ni ellos mismos imaginaron que podría hacerse realidad.

“Claro, lo pensamos mucho y sabíamos que se necesitaba de muchas cosas, no se podía cocinar el adobo arriba, era imposible, así que había que llevarlo ya hecho, incluso llevamos una mesa y sillas”, nos narró José quien agregó que pensaron también en el perfecto acompañante del adobo, es decir el pan de tres puntas. La subida no fue fácil, tuvieron que hacer algunas paradas, afortunadamente, la experiencia de Quicaña ayudó mucho a llegar a la cima.

Partieron de Aguada Blanca a las 11:00 horas, llegaron al primer campamento a las 16:00 horas. A la medianoche empezaron la subida y llegaron 7:00 a.m. Prendieron una pequeña cocina para descongelar el adobo y poder comerlo caliente.