Arequipa celebra a lo grande este 485 Aniversario de Fundación Española y las calles se llenan de color, música y tradición con el Corso de la Amistad. Desde tempranas horas, miles de ciudadanos y visitantes se apostaron a lo largo de la avenida Mariscal Castilla, Independencia y vías adyacentes para no perderse el paso de las comparsas, danzas y alegorías que rinden homenaje a la Ciudad Blanca.

Correo acompaña esta fiesta en vivo, llevando a sus lectores y seguidores cada detalle de la jornada a través de sus diferentes plataformas como Youtube, Facebook y la página web.

Según la Municipalidad Provincial de Arequipa, organizadora de l actividad, son aproximadamente 80 las delegaciones que participan en esta edición, representando no solo a distritos arequipeños, sino también a otras regiones del país e incluso a países invitados, quienes participarán en el Festival Internacional de Danzas (Festidanza), en un verdadero intercambio cultural.

Familias enteras, turistas y vecinos se trasladaron hasta el Cercado de Arequipa para ser parte de este festival. Este año, Correo se encarga de que la fiesta llegue a cada hogar, para que nadie se quede sin decir: ¡Feliz aniversario, Arequipa querida!

MIRA EL VIDEO DEL CORSO DE LA AMISTAD