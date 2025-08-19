El artista plástico Fernando Peña, presenta su exposición individual “Ornamentales” este martes 19 de agosto a las 19 h en la casona de la avenida Ramón Castilla 200, La Tomilla, distrito de Cayma. Nacido en Arequipa en el 2001, egresó de la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor, donde estudió entre 2018 y 2023.

Posteriormente, Fernando Peña estudió Carpintería en la Escuela Taller Arequipa, entre 2020 y 2022, con el fin de ampliar sus conocimientos en la aplicación de la madera en sus obras. Sus primeras muestras individuales fueron “Transgresión” y “Deceso”, realizadas en el 2024.

EXPOSICIONES

Ha participado en numerosas exposiciones colectivas a nivel local y en ciudades como Lima, Puno, Tacna y, fuera del país, en Castello Di Cammarata, Sicilia, Italia, en la colectiva internacional “Huellas Ancestrales”, el 2023.

Manuel Munive Maco, curador de “Ornamentales”, afirma: “Esta serie parece recoger la memoria de Fernando Peña como viandante alucinado por sectores antiguos y modernos de Arequipa. (…) Eso sí, quien vea con atención esta exposición no volverá a mirar las joyas arquitectónicas del centro histórico de Arequipa con la misma inocencia”.

A partir del 3 de setiembre, Fernando Peña realizará esta exposición en Miraflores, Lima, en la galería Más Arte de la calle Mariano Odicio 282.

Hace pocos días se abrió en Lima el II Salón de Arte Joven Arequipa en Más Arte Galería. La exposición, abierta hasta el 30 de agosto con ingreso libre, presenta obras de 14 jóvenes artistas visuales que exploran diversos lenguajes, técnicas y temáticas con miradas frescas, reflexivas y profundamente ligadas a su contexto.

Participaron Fernando Peña, Lury Maoj, Alina Tm., Andre Daza, Yure Rodríguez, Shantal Dávalos, Milagros Quispe, Sheyla Qantu, Arnold Colque, Jose Carlos Bernedo, Janise Pinto, Sofía Carrasco, César Brisset Zamata e Ignacio Rafael. Sus obras abarcan formatos como óleo, acrílico, dibujo, pastel, escultura e instalación en papel, y revelan búsquedas personales atravesadas por la geografía y la realidad social de la región.