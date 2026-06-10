En Perú, ocho niñas y adolescentes sufren algún tipo de violencia durante los 90 minutos que dura un partido de fútbol. Así lo advirtió la organización Plan International Perú en el marco de su campaña regional “Cambiemos el Juego”, una iniciativa que promueve el deporte como espacio seguro para prevenir la violencia y fortalecer el liderazgo de las menores.

La cifra surge de los 43.855 casos de violencia reportados entre enero y diciembre de 2025 por el Programa Nacional Warmi Ñan del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), equivalente a un promedio de 120 casos diarios.

Violencia sexual concentra el mayor número de casos

Según las estadísticas oficiales, de los 43.855 casos registrados durante 2025, un total de 19.692 corresponden a violencia sexual.

Asimismo, se reportaron 14.155 casos de violencia psicológica, 9.870 de violencia física y 138 de violencia económica contra niñas y adolescentes.

La organización señaló que estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y protección dirigidas a la niñez y adolescencia.

“Desde Plan International Perú estamos impulsando iniciativas para enfrentar desigualdades mediante programas deportivos más inclusivos. El deporte no solo promueve el bienestar físico y emocional, es también una herramienta y oportunidad de mejora para miles de niñas”, afirmó Víctor García Hernández, representante país de Plan International Perú.

Más de 295 mil casos en cinco años

De acuerdo con información del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, entre 2021 y 2025 se atendieron 295.195 casos de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

Para Plan International, este escenario refuerza la necesidad de implementar estrategias que promuevan entornos seguros y oportunidades de desarrollo para la población infantil y adolescente.

La organización sostiene que el deporte puede convertirse en una herramienta efectiva para fortalecer habilidades socioemocionales, fomentar la igualdad de género y prevenir situaciones de riesgo.

El deporte como herramienta de prevención

A través del proyecto “Decidir sin violencia”, Plan International desarrolla el programa formativo “Juegos por la Igualdad”, dirigido a estudiantes, docentes, padres de familia y directivos en las regiones de Loreto, Piura y Cusco.

La iniciativa utiliza el deporte mixto como recurso pedagógico para promover la igualdad y prevenir situaciones de violencia. Además, busca fortalecer capacidades personales que permitan a niñas, niños y adolescentes identificar riesgos y conocer los canales de denuncia y protección disponibles.

Según la organización, el programa ha impactado a más de 17.000 estudiantes durante el último año.

“Cambiemos el Juego” busca movilizar a la sociedad

La campaña regional “Cambiemos el Juego” busca ampliar el alcance de este tipo de iniciativas y generar conciencia sobre la violencia que afecta a niñas y adolescentes en América Latina.

Plan International sostiene que el deporte puede desempeñar un papel importante en la transformación social y en la construcción de espacios más seguros e inclusivos para la niñez.

La organización hizo un llamado a la ciudadanía, instituciones y comunidades para sumarse a esta iniciativa y contribuir a la prevención de la violencia contra niñas y adolescentes.