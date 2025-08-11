En su viaje por Europa este año, el artista plástico arequipeño Erwin Gómez Valdivia, realizó una exposición de sus obras en Roma, Italia, del 9 al 20 de mayo, con el nombre “Expresión, beso, contaminación y arquitectura arequipeña” conformada por 49 cuadros elaborados en acuarela, en la galería de arte de la Via Masurio Sabino, 13, Roma.

La muestra fue visitada por numerosos miembros de la comunidad peruana e italiana, que disfrutaron además de un buffet de cocina peruana. Participaron además la curadora María Cecilia Cáceres, coordinadora de la Federación de Peruanos en el Exterior (Fecope) y el crítico de arte Alfio Borghese, quien mostró su complacencia por la calidad de las obras.

OBRA

La muestra ilustró la preocupación del artista por el estado del medio ambiente a nivel global y el que afecta a su país, mostrando imágenes que transmiten la belleza y la inocencia de la niñez y los animales que pueblan nuestro planeta. El mensaje de su obra pictórica es llamar a la conciencia de la necesidad de que protejamos nuestro planeta, rezaba el catálogo.

Erwin Gómez Valdivia, nacido en Arequipa, estudió en la Escuela de Bellas Artes Carlos Bacaflor, luego de ganar un concurso de arte a los 15 años. Entre sus obras, destacan los vitrales de la Corte Superior de Justicia local y murales en municipalidades del país. Ha sido premiado en concursos de pintura y realizado exposiciones en Colombia, México, Italia, España, Vietnam y ciudades del Perú.