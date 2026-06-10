La provincia de Caylloma contará con una casa superior de estudios. A través de la Ley N.° 32639, publicada hoy en el diario oficial El Peruano, se creó la Universidad Nacional Agraria Juan Velasco Alvarado de Majes, institución que tendrá su sede en el distrito de Majes con el objetivo de ampliar la oferta educativa pública y especializada en la región Arequipa.

De acuerdo con la norma, la nueva universidad contará con facultades, departamentos académicos, escuelas profesionales, unidades de investigación y estudios de posgrado. Su estructura académica definitiva será aprobada cuando se establezca su régimen de funcionamiento, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Universitaria N.° 30220.

La ley establece inicialmente tres facultades que agruparán diversas carreras profesionales orientadas al desarrollo agrícola, empresarial y social de la región.

La Facultad de Ingeniería ofrecerá diez especialidades: Ingeniería Agrícola, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería Forestal, Ingeniería Agronómica, Ingeniería Ambiental y Recursos Naturales, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería de Sistemas y Tecnologías de la Información, Ingeniería Meteorológica y Gestión de Riesgos Climáticos, Ingeniería de Industria Alimentaria e Ingeniería Zootécnica.

La Facultad de Ciencias Económicas contará con las carreras de Administración de Negocios, Contabilidad, Comercio Internacional y Finanzas, y Marketing Agroindustrial.

En tanto, la Facultad de Ciencias Sociales tendrá inicialmente la carrera profesional de Educación.

La norma también señala que la universidad podrá ampliar su oferta académica en el futuro, de acuerdo con las necesidades de la población y la demanda del mercado laboral.

Respecto a su puesta en funcionamiento, la ley dispone que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) deberá realizar las transferencias presupuestales necesarias para garantizar la implementación y operatividad de la nueva universidad.