Arequipa sigue sorprendiendo con su arquitectura de múltiples estilos en cada rincón y así lo revela esta sección Correo te leva de paseo. Esta vez en el distrito de Cayma, la visita a una iglesia revela los misterios y la gran historia de una parte de la Ciudad Blanca.

Se trata de la parroquia Señor de la Caña, situada en la calle del mismo nombre, del distrito caymeño. Es considerada como la primera iglesia de estilo neogótico en Arequipa y su construcción inició el 9 de junio de 1888, bajo la dirección del arquitecto arequipeño Juan Rodríguez.

De acuerdo al arquitecto y restaurador, William Palomino, la edificación se dio gracias a la devoción del pueblo al Señor de la Caña, el cual inició con la Sra. Simona Quino Paz, y tras su muerte llegó el lienzo del Señor de la Caña, proveniente del Monasterio de Santa Catalina, que actualmente permanece en el Templo.

Entre sus elementos más singulares destaca el nártex, un pórtico frontal que sostiene dos pilones coronados por pináculos, característica poco frecuente en los templos locales. “En Arequipa, este viene a ser una pieza única, no tenemos en la ciudad otras iglesias que tienen nártex”, mencionó Palomino.

La iglesia, de una sola nave, conserva placas que recuerdan distintos procesos de reconstrucción, además de la misma imagen del Señor de la Caña, el cual su festividad es el 6 de agosto.

“Se atribuye la veneración primeramente de la señora Simona Quino, quien fue una empleada de unas monjas, quienes murieron en el convento Santa Catalina. La señora al momento de salir no conocía la ciudad, por eso construyó tres casas y una de ellas estaba dedicada a la imagen del señor”, expresó.

Parroquia Señor de la Caña, la primera iglesia neogótica de Arequipa. Foto: Yunsu Pariapaza.

Otro de los aspectos interesantes, según Palomino, es que la iglesia cuenta con registros arqueológicos por su paso entre la cultura Churajón e Inca. Así también, tiene contextos urbanísticos singulares, ya que se sitúa junto a un edifico de estilo Art Déco.

Asimismo, en sus alrededores, se cuenta con los antiguos caminos a la ciudad de Lima.

