En diciembre, el Centro Histórico de Arequipa cumplirá 25 años de haber sido declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad y una de las medidas que se aplicará para protegerlo será la restricción vehicular bajo la modalidad de “pico y placa”.

La disposición entrará en vigencia el 6 de octubre y busca reducir la contaminación por material particulado (PM10) generado principalmente por vehículos que usan diésel, el cual degrada el sillar de las casonas.

El esquema será el siguiente: los lunes, miércoles y viernes podrán ingresar solo los vehículos cuyas placas terminen en número par (0, 2, 4, 6 y 8). Los martes, jueves y sábado lo harán los de placas impares (1, 3, 5, 7 y 9). Los domingos el acceso será libre.

El área restringida comprenderá el corazón del Centro Histórico, teniendo como límites principales la calle Ayacucho por el norte, la Marina por la ribera del río Chili, 28 de Julio en el sur y las calles Salaverry, Jorge Chávez, Víctor Lira y La Paz hacia el oriente.

Se precisó que este plan también responde a las medidas de seguridad que requiere la organización del Congreso de la Lengua Española, que se realizará en la ciudad.